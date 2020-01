Imprenditoria straniera, Liguria seconda

(ANSA) - GENOVA, 16 GEN - La Liguria è al secondo posto in Italia dietro alla Toscana per tasso di imprenditorialità straniera: si assesta infatti alla quota del 13,3% con 3,3 punti percentuali sopra la media italiana. Il dato emerge dall'analisi di Unioncamere Liguria su dati Infocamere e fa riferimento al periodo del terzo trimestre 2019. Rispetto allo stesso periodo del 2018, le imprese straniere sono aumentate di 156 unità e le iscrizioni hanno fatto registrare un +32,9%. Sono le costruzioni, infine, il settore prevalentemente scelto dagli stranieri per avviare un'attività (rappresentando quasi il 40% del totale delle imprese straniere): nel terzo trimestre 2019 sono cresciute di 13 unità. Seguono il commercio e le attività di alloggio e ristorazione.