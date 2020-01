Calcio: il Genoa chiede Bertolacci alla Sampdoria

(ANSA) - GENOVA, 15 GEN - Incredibile a dirsi ma si sta creando un asse di mercato tra Genoa e Sampdoria. La società rossoblù ha chiesto informazioni sul centrocampista Andrea Bertolacci, già al Grifone dal 2012 al 2015 e dal 2017 al 2018.

Dopo una stagione al Milan, Bertolacci è finito da svincolato alla Sampdoria dove ha il contratto in scadenza a giugno ma i blucerchiati hanno già preso contatti col suo agente per rinnovarlo.

Il Genoa sarebbe interessato anche all'attaccante Gianluca Caprari ma la Sampdoria vuole 14 milioni per il cartellino del giocatore. Recentemente erano stati i difensori Ervin Zukanovic e Pedro Pereira a passare dal Genoa ai cugini blucerchiati a distanza di alcune stagioni. (ANSA).