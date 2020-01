Studenti a lezione di 'stili di vita'

Tutto esaurito nel salone del Maggior Consiglio di Palazzo Ducale, a Genova, per la ripresa degli appuntamenti sui corretti stili di vita, promossa da Asl3.

In sala oltre 450 ragazzi principalmente tra i 10 e i 14 anni, che hanno ascoltato interventi su temi di stretta attualità, dall'alcol al cyber bullismo, ai disordini alimentari. "Si tratta di ragazzi che hanno un'età che riteniamo giusta per questo tipo di iniziative - spiega Gianni Testino, primario del reparto Dipendenze ed epatologia al San Martino -.

All'iniziativa hanno aderito una ventina di istituti scolastici e sappiamo già che anche i prossimi incontri avranno un'affluenza analoga. Iniziamo a lavorare a luglio per mettere a punto il calendario e organizzare gli incontri". Oltre a Testino, che ha affrontato temi relativi ai danni da consumo di alcol e sostanze, Roberto Surlinelli della polizia postale ha dato consigli sull'uso dei social network, e il pediatra Alberto Ferrando ha parlato di alimentazione e malattie sessualmente trasmissibili.