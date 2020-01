Giunta di centrodestra propone targa per Craxi

Una targa commemorativa a Bettino Craxi nel luogo in cui, l'11 dicembre del 1993, tenne l'ultimo intervento pubblico in Italia. La giunta comunale di centrodestra della Spezia ha deliberato l'apposizione della targa nell'ex cinema Odeon, oggi mediateca regionale, dedicata al segretario socialista in occasione del ventesimo anniversario dalla morte. Una decisione che sta facendo discutere e che ha già sollevato polemiche da parte delle opposizioni. "Craxi è stato uno dei personaggi politici italiani più influenti nella storia repubblicana e ha lasciato un segno profondo nella storia del riformismo. Fermo restando il giudizio dei tribunali, il giudizio sui politici lo scrive la storia" ha detto il sindaco Pierluigi Peracchini. "L'amministrazione compie un atto di civiltà e offre lo spunto per cominciare a distanza di 20 anni dalla morte, una riscrittura della storia scevra dalla violenza e dall' accanimento verso una classe dirigente della Prima Repubblica" ha detto l'assessore alla toponomastica Paolo Asti