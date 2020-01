Calcio: Genoa; Nicola pensa a attacco Pandev-Favilli

Già in archivio la maratona di Coppa Italia, con l'eliminazione arrivata solo ai calci di rigore, il Genoa ha raggiunto Verona dove domani sfiderà la squadra di Juric in un' altra delicata gara in chiave salvezza.

Criscito e compagni hanno sostenuto l'ultima rifinitura in mattinata in Piemonte presso lo Juventus Training Center di Vinovo, dove la squadra si è concentrata per questa doppia sfida, Torino e Verona, in appena quattro giorni.

L'allenamento ha certificato il recupero degli elementi che avevano preso parte alla gara di Coppa e sono dunque 27 i giocatori sui quali Nicola può contare. Nessun inconveniente dunque per l'allenatore che dopo Torino aveva inquadrato la sfida di Verona. "Sarà un'altra battaglia contro una squadra tosta - aveva dichiarato -. Il Verona è una squadra che fa dell'anima, della velocità e della spigolosità le proprie armi migliori. Per questo dobbiamo farci trovare pronti".

Solo domani Nicola scioglierà le ultime riserve sulla formazione anche tenendo conto delle condizioni di Schone e Favilli, in campo giovedì sera e candidati ad una maglia da titolare contro l'ex tecnico rossoblù Juric. Non viene esclusa in attacco la coppia Pandev-Favilli mentre contro i veloci avversari ci sono perplessità sull'impiego dall'inizio di Radovanovic e salgono le quote del danese. (ANSA).