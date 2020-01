Toti, Berlusconi ha ribadito sostegno

"Se Forza Italia dovesse ritenere di non appoggiare più questa esperienza politica in Liguria e di avere nomi migliori, buona fortuna, per quanto mi riguarda fa parte della maggioranza oggi e lo farà anche domani in base a quello che mi è stato detto fino a oggi. Se qualcuno ha dubbi o perplessità, si diano delle risposte". Il presidente della Regione Liguria Giovanni Toti commenta le parole del neo coordinatore regionale di Forza Italia, il sindaco di Rapallo Carlo Bagnasco, secondo il quale "sarà Berlusconi a decidere se per Forza Italia il nome del candidato alle regionali sarà quello di Toti". Il governatore ligure ha aggiunto: "Forza Italia fino a oggi fa parte di una maggioranza politica che i liguri hanno dimostrato di apprezzare moltissimo e che si è già ricandidata per un secondo mandato in questa regione, ottenendo il consenso da parte di tutti i leader nazionali. Compreso Berlusconi che pochi giorni fa ha ribadito il leale sostegno di Forza Italia a questa esperienza amministrativa".