Rocchetta Nervina uscita da isolamento

Da questa mattina Rocchetta Nervina, il Comune di circa trecento abitanti dell'alta val Nervia, in provincia di Imperia, non è più isolato dopo un blocco alla viabilità di oltre sei settimane: E' stato infatti inaugurato, con il transito della prima auto, il ponte Bailey che scavalca il tratto di provinciale 68 crollato il 27 novembre scorso a causa del maltempo.

"Il ponte di Rocchetta è diventato un po' il simbolo di un autunno molto complesso che ha messo in difficoltà cittadini e imprese - ha affermato il governato della Liguria, Giovanni Toti, presente all'inaugurazione - ma è anche diventato il simbolo di una Regione ha che imparato non solo a gestire le allerte nel loro momento di emergenza, ma anche a dare risposte rapide ai cittadini e ai sindaci in tempi ragionevoli, anche quando si tratta di interventi assai complessi come in questo caso".