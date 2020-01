Mit, 200 gallerie non adeguate norme Ue

(ANSA) - GENOVA, 10 GEN - Sono circa 200, 109 in concessione a Aspi e altre 90 in concessione a altre società, le gallerie non a norma con la direttiva europea 54 del 2004. Lo scrive un documento la Commissione Gallerie del Mit, documento che è stato acquisito oggi dalla Guardia di finanza. Replica Aspi: l'adeguamento degli impianti è in corso nel 90% dei casi mentre per il restante 10% sono in corso le gare d'appalto per l'aggiudicazione dei lavori.

Per Aiscat, è "profondamente sbagliato e fuorviante collegare i ritardi nell'adeguamento alla normativa europea con qualsiasi problema di sicurezza strutturale delle gallerie stesse".