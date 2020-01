Sgomberati giardini per cinghiali

I giardini pubblici di Ventimiglia, sono stati sgomberati ieri pomeriggio pomeriggio e sono rimasti chiusi fino a stamani per consentire la sedazione e cattura di due cinghiali. Le operazioni di messa in sicurezza dei due animali, che nel corso della notte hanno provocato danni ingenti al verde pubblico, scavando buche alla ricerca di cibo, sono avvenute alla presenza dei veterinari dell'Asl 1 Imperiese, delle guardie regionali, dei carabinieri e delle Iene Vegane, le attiviste che da mesi ormai seguono le vicissitudini di un branco di cinghiali che ha eletto come dimora la foce del fiume Roya. I due esemplari sono stati addormentati con sedativi sparati con un fucile e sistemati all'interno di una gabbia per essere trasferiti in una fattoria.