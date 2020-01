Agriturismo taglia 8 ulivi secolari

Il titolare di una azienda agricola e agro turistica di Bogliasco è stato multato dai Carabinieri Forestali di Rapallo con una sanzione di 2.752 euro per avere estirpato 8 alberi di ulivo secolari senza l'autorizzazione dell'ente Regionale competente. Lo hanno evidenziato i carabinieri spiegando che la strage di ulivi è stata scoperta nel corso dell'attività di controlli a livello Provinciale, coordinata dal Gruppo Carabinieri Forestale di Genova, che pone particolare attenzione al fenomeno del dissesto idrogeologico che negli ultimi tempi ha interessato tutta la Liguria. I controlli già in atto continueranno nei vari comuni e nelle prossime ore porteranno all'identificazione di altri soggetti trasgressori di violazioni ambientali in tema di gestione di rifiuti.