Aggressione dopo lite, arrestato 37enne

Ieri sera un operaio incensurato 37 enne, di nazionalità romena, ha colpito più volte alla nuca con un coccio di bicchiere un connazionale 34enne dopo una lite in una casa in via Cervetto a Genova Cornigliano. La vittima si trova ora in prognosi riservata all'ospedale San Martino.

L'aggressore è stato invece stato arrestato dai carabinieri del nucleo radiomobile per lesioni personali gravi, aggravate dall'uso di armi.