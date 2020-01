Milan: scatta ora Ibrahimovic, in campo a San Siro

Secondo debutto per Zlatan Ibrahimovic nel Milan.

L'attaccante svedese, accolto da una nuova ovazione di San Siro, è entrato al 55' del secondo tempo della gara contro la Sampdoria. Ibrahimovic ha rilevato Piatek in un doppio cambio che ha coinvolto anche Leao per Bonaventura. Al momento del suo ingresso in campo San Siro lo ha accolto con cori e applausi scroscianti. Sono passati 2794 giorni dall'ultima presenza di Ibrahimovic con la maglia del Milan, risalente al 13 maggio 2012 in una gara di campionato contro il Novara vinta per 2-1.

L'ultima rete, una doppietta, è invece data 6 maggio 2012, nel derby contro l'Inter. Ibrahimovic nella sua prima avventura al Milan ha collezionato 85 presenze, con 56 gol e 24 assist.

(ANSA).