Acido contro ex, fermata a Genova 44enne

E' stata rintracciata e fermata nella notte a Genova dai carabinieri e si trova in carcere nella città la donna 44enne, che ieri mattina ha aggredito nella centrale piazza Gae Aulenti a Milano un giovane 28 enne lanciandogli in faccia un liquido fatto di acido e peperoncino. Si erano conosciuti attraverso un sito di incontri e si erano frequentati qualche volta, ma lui aveva deciso di chiudere. Alla 44enne viene contestato lo stalking e anche un reato contemplato dall'entrata in vigore del cosiddetto 'Codice Rosso' (art.583 quinquies) che condanna gli autori di lesioni personali che provocano la "la deformazione dell'aspetto della persona mediante lesioni permanenti al viso". L'uomo, inizialmente ricoverato al Fatebenefratelli e già dimesso, ha subito gravi ustioni alla guancia, al collo, alla spalla e alla mano sinistra (gli occhi sono 'salvi'). Dalle prime ricostruzioni la 44enne, senza lavoro, avrebbe precedenti specifici per stalking.