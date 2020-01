Genoa: Nicola "situazione delicata, ma è grande sfida"

La situazione è delicata ma la sfida è fantastica. Bisogna mettere una pietra sopra il passato e ripartire da zero. Dobbiamo considerare che inizia ora un mini-campionato fatto di un girone più due gare". Il nuovo allenatore del Genoa Davide Nicola è pronto all'esordio domani al Ferraris contro il Sassuolo. "Non saremo perfetti, non sarà tutto già pronto ma guarderemo i nostri pregi. Servono umiltà e coraggio" ha aggiunto l' allenatore chiamato a salvare il Genoa, ultimo in classifica. Tra le prime scelte, quella del portiere, tra Perin e Radu: "Chi gioca domani sarà titolare tutta la stagione, oggi scelgo" ha detto Nicola. "Il Sassuolo gioca con qualità ma concede anche, dobbiamo esser bravi a capire come metterli in difficoltà" ha aggiunto. Il direttore sportivo Marroccu ha ufficializzato l'acquisto di Destro, che domani è disponibile: "Congeliamo il mercato una settimana e in tre partite, con la Coppa Italia, valuteremo i giocatori". (ANSA).