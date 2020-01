Calcio: Genoa; Nicola, possesso palla può annoiare

(ANSA) - GENOVA, 04 GEN - "Il mio gioco non prevede una gestione della palla che non sia esclusivamente dedicata ad un attacco dello spazio diretto. In particolare mi piace molto un possesso palla finalizzato alla conquista di spazi per arrivare in area di rigore. Mi annoio a vedere un possesso palla per far vedere che si è bravi nella gestione del pallone. E' necessario però mantenere un equilibrio sia quando si attacca sia quando si difende". E' la filosofia di gioco di Davide Nicola, l'allenatore che ha preso il posto di Motta al Genoa.

Nicola, in vista dell'esordio domani al Ferraris con il Sassuolo, ha già individuato i problemi principali della squadra che è ultima in classifica. "In questo momento è fondamentale rendersi conto delle priorità. E' chiaro che 35 gol subiti sono tantissimi e 17 fatti non sono molti, però ad esempio il Milan con gli stessi gol fatti ha 10 punti in più, il Verona 9. C' è stato un confronto con la squadra per capire le manchevolezze.

Bisogna capire che se non riesci a fare tutto subito puoi comunque portare via qualcosa". (ANSA).