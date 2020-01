Un presepe con tre natività a Rapallo

Tra i numerosi, originali presepi realizzati nei diversi paesi del Golfo del Tigullio, dove è forte la tradizione, uno ambisce a distinguersi proponendo tre natività. E' stato allestito presso il pontile del Circolo Pescatori Dilettanti Rapallesi, dove la nascita di Gesù è stata ambientata intorno all' Antico Castello sul mare, simbolo di Rapallo, dentro l'Abbazia di Valle Cristi e sotto la torre Civica medievale. Le opere in miniatura che riproducono le diverse strutture, con effetti notevoli, sono state realizzate a mano, usando piccoli pezzi di pietra di fascia e di ardesia, dalla perizia certosina di Vittorio Bonfanti. L'ideazione dell'opera è di Giorgio Scarrone. "E' un presepe originale, capace di unire tre luoghi simbolo di Rapallo" ha sottolineato il presidente del Circolo Riccardo Repetto. Le offerte dei visitatori andranno come sempre in beneficienza. Come tradizione, il Circolo ha organizzato anche la festa della Befana che, lunedì, arriva dal mare a Rapallo a bordo di un gozzo d'epoca.