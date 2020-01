'Colonna fumo da navi militari a Spezia'

(ANSA) - LA SPEZIA, 3 GEN - Una colonna di fumo si è alzata questa mattina dalle navi ormeggiate all'arsenale militare a Spezia ed è stata documentata con fotografie dai cittadini del vicino borgo di Marola, preoccupati per le emissioni. "Una colonna di fumo è partita dai fumaioli delle navi ormeggiate di fronte a Marola ed è arrivata fino alla Palmaria - denuncia l'associazione Murati Vivi -. Una situazione che non ha trovato alcuna sensibilità in nessuna istituzione pubblica della città".

Secondo l'associazione alle interpellanze presentate in Comune mesi fa è stato risposto "copiando e incollando" la risposta del comandante della base secondo cui si tratta di "vapore acqueo". Nella zona, sottolinea però, "le condizioni di inquinamento sono state comprovate da Arpal", quando la rilevazione di fibre di amianto non è stata possibile proprio "per l'elevata presenza di inquinamento". L'associazione chiede quindi un intervento al sindaco Peracchini "in primis in qualità di massima autorità sanitaria cittadina".