Sampdoria: nodo Caprari poi assalto a Petagna

(ANSA) - GENOVA, 01 GEN - Petagna come obiettivo principale per l'attacco mentre in difesa spunta Tonelli e per lui sarebbe un ritorno dal Napoli. In uscita si cerca un'intesa con lo Zenit San Pietroburgo per 'restituire' il fantasista Rigoni. Con le valigie pronto anche l'altro argentino Maroni che piace in serie B al Chievo. Si muove la Sampdoria per il mercato invernale, si cercano innesti in attacco dove serve un giocatore con precise caratteristiche fisiche come quelle di Petagna. La Spal aspetta e la Sampdoria deve decidere anche il futuro di Caprari che interessa proprio alla Spal ma anche a Parma e Sassuolo. (ANSA).