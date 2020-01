Capodanno: Genova, in 40 mila in piazza

40 mila in piazza De Ferrari a Genova per l'ultima serata dell'anno e del 'TriCapodanno', la formula usata dal Comune e dalla Regione Liguria per coinvolgere città e turisti nei festeggiamenti per l'anno nuovo, e 100 mila in tutta la città. Sul palco, il governatore ligure Giovanni Toti e il sindaco di Genova Marco Bucci che hanno effettuato il tradizionale countdown e fatto saltare il tappo di una bottiglia di spumante. "La Liguria, regione difficile e simbolo delle tante trasformazioni che questo paese sta affrontando, ha salutato il 2020 gridando la sua voglia di futuro e di cambiamento: non ci arrendiamo, anzi facciamo tesoro delle difficoltà per essere molto più forti di prima - ha detto il governatore Giovanni Toti -. La presenza di così tanti turisti e giovani mi sembra un buon presagio per il 2020 e un incoraggiamento a lavorare ancora di più per valorizzare le potenzialità di una regione bellissima".

"Possiamo ufficialmente dire che il Tri-Capodanno ha avuto successo e è già diventato un brand tutto genovese, come era nelle nostre intenzioni". Numeri più che positivi che, ha detto Bordilli parafrasando le parole del sindaco Marco Bucci, sono "uno stimolo per continuare a migliorarci sempre di più". In Strada Nuova, secondo quanto riportato dal Comune, erano più di mille per gli antichi Palazzi dei Rolli, con Palazzo Bianco ha registrato il pienone per l'adventure game 'Pinocchio al Museo'. Oltre 2.300 biglietti staccati per le mostre di Hitchcock e Banksy al Ducale mentre in 120 hanno partecipato all'iniziativa 'Aspettando gli Anni Venti'. Al Porto Antico 3 mila persone e pienone anche a piazzale Mandraccio e nei Magazzini del Cotone, dove 300 bambini hanno giocato insieme in un Capodanno creato su misura.

Più di 200 giovani e giovanissimi si sono esibiti in evoluzioni on ice sulla pista di pattinaggio sul ghiaccio, mentre 400 persone hanno partecipato al cenone organizzato all'Acquario di Genova.