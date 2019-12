A fuoco tetto palazzina nello spezzino

(ANSA) - GENOVA, 31 DIC - Due squadre di Vigili del Fuoco sono intervenute la notte scorsa a Ortonovo per l'incendio del tetto di una villetta. Per cause ancora in fase di accertamento il tavolato sul quale poggiano le tegole e lo strato di coibentante sottostante hanno preso fuoco. In pochi minuti buona parte del tetto era già interessata dalle fiamme ed i vigili del fuoco hanno dovuto rimuovere le tegole e tagliare con la motosega il materiale coinvolto nell'incendio, per rimuoverlo prima che anche le travi di sostegno del tetto prendessero fuoco. L'opera di spegnimento è durata circa 3 ore cui si è aggiunta la bonifica. La famiglia residente nella palazzina è stata temporaneamente allontanata in via precauzionale.