Nasce a Carcare biscotto gentilezza

(ANSA) - CARCARE (SAVONA), 30 DIC - Non bastava la nomina di un 'assessore alla gentilezza': nasce a Carcare, su ricetta dello chef Sandro Usai realizzata dagli allievi di Valbormida Formazione il 'Gentilino', il biscotto che sorride, a base di farina di castagna, tipico alimento locale, realizzato prevalentemente con materia prima a km 0. La riuscita del Gentilino è stata possibile grazie alla collaborazione tra più realtà locali: la scuola di formazione per la ristorazione della Valbormida, che con lo chef Sandro Usai ha creato la ricetta, la Pro Loco che lo ha cucinato e ne ha fatto omaggio ai cittadini dopo la messa di Natale insieme a un bigliettino benaugurale e l'assessore alla Gentilezza Enrica Bertone che ha sostenuto l'iniziativa proponendo anche un modo gentile per mangiarlo, ovvero spezzarlo e condividerlo con le persone vicine". Da gennaio il Gentilino sarà venduto nelle panetterie e pasticcerie locali, divenendo un prodotto tipico del territorio.