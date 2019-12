In 5000 alla prima del Tricapodanno

(ANSA) - GENOVA, 30 DIC - E' un successo la prima serata del Tricapodanno a Genova, l'iniziativa voluta da Comune e Regione per fare tre serate di festa in vista del Capodanno. In Piazza De Ferrari ieri sera si sono radunate almeno 5000 persone per assistere allo spettacolo prima dei Mates, star del web con i loro filmati e poi di Gabry Ponte. Sul palco, per dare il via ufficiale ai festeggiamenti anche il sindaco Marco Bucci e il governatore Giovanni Toti. "Il 2020 deve essere l'anno dei genovesi - ha detto il sindaco - le decisioni sulla vita della città devono essere prese qui e non calate dall'alto da Roma".

Il presidente Toti ha invitato all'ottimismo: "So che non sono momenti facili ma per tutto il 2020 voglio vedere l'energia, l'entusiasmo e la felicità che vedo in questa piazza.

Il futuro è vostro - ha detto ai giovani - contribuite a rendere grande la Liguria con l'energia che mostrate questa sera".

Stasera protagonisti Awed e i suoi amico, gruppo di yiutuber e a seguire i Boomdabash.