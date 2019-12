Aspi disponibile tagliare pedaggi liguri per 10 mln

Riduzione dei pedaggi autostradali in Liguria per circa 10 milioni. E' emerso nella riunione svoltasi al Mit sulle emergenze in Liguria, Marche e Abruzzo. Durante la riunione Aspi ha manifestato disponibilità a valutare misure di riduzione dei pedaggi. In merito alla situazione ligure sono state verificate soluzioni tecniche per limitare i disagi e accelerare la cantierizzazione per verifiche e sostituzione delle barriere antirumore e antivento, oltre agli interventi per la sicurezza. Il Mit "ha disposto una cabina di coordinamento tra concessionari e esperti del Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici per ridurre al massimo i disagi". In questi giorni sulla A10 i cantieri nel tratto Genova-Savona hanno creato code fino a 25 km. Il Mit ha deciso "di attivare ogni possibile strumento di monitoraggio e comunicazione immediata sullo stato dei lavori e della viabilità, coinvolgendo gli enti locali". Il presidente Toti aveva sottolineato assenza di comunicazione e mancato coinvolgimento della Regione.