Donna suicida scambiata per sub al largo di Nervi

E' di una donna di 55 anni, residente a Lumarzo, il corpo ritrovato al largo di Nervi da alcuni diportisti. La donna era vestita con abiti aderenti e scuri ed era stata scambiata inizialmente per una sub. Secondo quanto ricostruito dai carabinieri potrebbe trattarsi di un suicidio. Il marito della signora, infatti, ha detto che la moglie si era allontanata da casa ieri. Il medico legale non ha riscontato segni di violenza sul corpo. Il corpo era stata recuperato dagli uomini della capitaneria di porto dopo la segnalazione arrivata da alcuni diportisti.