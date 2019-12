Autostrade liguri: prime code in A10, A7, A26

Primi incolonnamenti sulle autostrade liguri per i numerosi cantieri aperti. In A7 si segnalano code di 3 km tra Genova Bolzaneto e Ronco Scrivia per lavori. In A12 coda di un chilometro tra Genova Est e Genova Nervi e tra Recco e Rapallo, qui anche per un mezzo in avaria. In A10 5 km di coda per lavori tra il bivio con la A26 e sempre in A26 code per traffico intenso tra Masone e Voltri. Ieri il governatore Giovanni Toti aveva parlata di "tempesta perfetta" a causa di due giorni di traffico quasi paralizzato il Liguria dove a causa anche del maltempo che ha causato frane sulle strade provinciali e statali percorrere l'autostrada in molti casi è l'unica possibilità di spostarsi. Toti aveva criticato anche il ministero dei trasporti arrivando a chiedere la gestione dei tratti autostradali liguri. Ieri sera, dopo un colloquio con l'Ad di Autostrade Roberto Tomasi, ha ottenuto un incontro per lunedì 30 in Regione. Mentre Aspi ha garantito che misure saranno adottate per mitigare il disagio dei viaggiatori, anche con il taglio dei pedaggi che sono già in atto in A26 sulla Masone-Ovada, sulla A12 Rapallo-Chiavari, sulla A7 Genova Bolzaneto - Genova Ovest, in A10 tra Genova Prà e Genova Aeroporto e sulla Genova Est - Genova Ovest in A12-A7 e sempre in A12-A7 tra Genova Est e Genova Bolzaneto.

Sul tratto genovese il traffico è complicato anche dal fatto che tra Genova Voltri e Genova Sestri Ponente il traffico ferroviario è bloccato fino a domani sera per messa in sicurezza di un cavalcavia.

Ieri seconda giornata di bollino nero, dopo quella di Santo Stefano erano state registrate code fino a 13 km tra Masone e Genova Voltri in A26, 9 in A10 tra Celle Ligure e Savona, 9 in A12 tra Chiavari e Rapallo, 6 in A10 tra Genova Prà e Arenzano.

Considerata la giornata prefestiva, dicono dalla polizia stradale, oggi la giornata dovrebbe essere meno complicata. (ANSA).