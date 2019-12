Polizia recupera 30 moto rubate, 2 fermi

(ANSA) - GENOVA, 27 DIC - I poliziotti del Commissariato San Fruttuoso hanno sottoposto a fermo di pg duo cittadini senegalesi entrambi di 37 anni accusati di ricettazione.

Gli agenti hanno visto i due entrare all'interno di un box di via Ferretto e hanno così deciso di controllarli. Una volta entrati nel garage gli operatori hanno trovato i due in possesso di 30 scooter modello Honda SH, di cui 8 rubati e 22 mai immatricolati in Italia. Inoltre i poliziotti hanno trovato anche svariati attrezzi sia meccanici che per l'imballaggio di pezzi di moto. In particolare alcuni scooter erano privi di ruota anteriore e fasciati con cellophane di colore nero pronti per essere spediti.