Carceri: ancora un evaso in Liguria

(ANSA) - GENOVA, 27 DIC - Terza evasione da un carcere ligure in pochi giorni. Lo denuncia la Uilpa, uno dei sindacati di Polizia penitenziaria. Dopo le due evasioni dal carcere genovese di Marassi, stavolta è stato un detenuto recluso nella casa circondariale della Spezia, dove deve scontare 19 anni di reclusione, a non rientrare da un permesso premio. "Il detenuto - denuncia la Uilpa - non ha fatto ritorno in cella e dalle 21 di ieri sera è stato dichiarato evaso. Un fatto grave - scrive Fabio Pagani segretario della Uilpa - anche in considerazione del fatto che anche stavolta si tratta di un'evasione dopo un permesso premio". Il 21 dicembre a non fare rientro da un permesso nel carcere di Marassi era stato un camorrista di 43 anni. L'uomo è scomparso dopo alcuni giorni passati in famiglia.

In carcere dal 2003, avrebbe avuto il fine pena nel 2024. Un detenuto in regime di custodia attenuata non era tornato a Marassi il 24 dicembre.