Sampdoria: riunione di mercato, obiettivo è Petagna

(ANSA) - GENOVA, 26 DIC - Domani vertice di mercato a Genova per la Sampdoria con il tecnico Claudio Ranieri, il presidente Massimo Ferrero e la dirigenza blucerchiata. La squadra ligure cerca rinforzi soprattutto in attacco con Petagna, che è considerato la prima scelta: per questo, è stato proposto alla Spal uno scambio alla pari con Caprari più il prestito di Leris.

In alternativa piace anche Barrow dell'Atalanta (ANSA).