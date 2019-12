Cimento a Riva Trigoso per 320 nuotatori

(ANSA) - RIVA TRIGOSO (GENOVA), 26 DIC - Cimento invernale da record a Riva Trigoso con 328 partecipanti che hanno trovato una temperatura in mare a 15,8 gradi mentre quella dell'aria si è attestata sui 10 gradi. L'iniziativa organizzata dall'associazione del Bagnun e dal Comune di Sestri Levante, ha visto in acqua la 91enne Elena Gherhard di Genova premiata con il trofeo Raffo, le bambine di 6 anni Adele e Anna di Chiavari mentre il più piccolo a scendere in mare è stato Francesco di 4 anni di Genova. Il gruppo più numeroso con dieci partecipanti è stato 'Nuotatori del tempo avverso' di Genova. Riconoscimento anche al cimentista residente all'estero Ilaria Federici di Parigi. L' associazione del Bagnun ha rivolto parole di solidarietà a Alassio che a causa delle mareggiate che hanno divorato la spiaggia quest'anno hanno deciso di non effettuare il tradizionale tuffo fuori stagione.