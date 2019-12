Ambulanza bloccata da park selvaggio

(ANSA) - GENOVA, 26 DIC - 'Parcheggio selvaggio' a Genova ha bloccato un'ambulanza che non è riuscita a passare a causa di un'auto parcheggiata praticamente in mezzo alla strada. E' successo nel quartiere di Oregina, Genova. La pubblica assistenza ha chiamato la polizia municipale mentre la persona che si trovava sull'ambulanza è stata trasferita a braccia su un altro mezzo arrivato oltre il 'blocco'. I vigili urbani hanno multato venti macchine parcheggiate in modo da ostruire il passaggio.