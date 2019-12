Frana su Provinciale 3, strada chiusa

(ANSA) - GENOVA, 25 DIC - Una frana con un fronte molto ampio caduta la notte scorsa nel comune di Serra Riccò ha imposto la chiusura della strada provinciale 3. Non ci sono sfollati, ma nella zona si trovano alcune stalle che potrebbero venir svuotate se la frana dovesse rimettersi in movimento. Domani riunione tra Comune e città metropolitana per decidere il da farsi.