Sequestrati tonni, branzini e strani pes

(ANSA) - GENOVA, 23 DIC - 5 esemplari di tonno catturati illegalmente, decine di granchi cinesi, molluschi asiatici e oloturie di cui è vietata la vendita in Italia, pesci e molluschi gasteropodi sconosciuti per oltre 200 kg e infine 800 kg di branzini sono stati sequestrati a alcuni grossisti e commercianti tra Milano e Santa Margherita Ligure nell'ambito dell'operazione 'Mercato Globale' condotta dalla Capitaneria di Porto di Genova. In tutto sono state elevate sanzioni per quasi 20 mila euro. Tra i prodotti ittici sequestrati anche diversi chili di un mollusco non identificato di dubbia provenienza e senza certificazione. Gli 800 kg di branzini sono stati sequestrati nel Tigullio a un noto commerciante che è stato accusato di frode in commercio: aveva posticipato la data di cattura per poter spacciare il prodotto come appena catturato.