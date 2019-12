Comune Spezia 'salva' alberi di Natale

(ANSA) - LA SPEZIA, 23 DIC - La Spezia 'salva' gli alberi di Natale. Gli abeti e gli altri alberelli decorati, utilizzati in questi giorni nelle case e nei negozi degli spezzini, saranno ripiantati alla fine delle feste sul monte Parodi, alle spalle della città. L'iniziativa è del Comune che metterà a disposizione, insieme ad Acam Ambiente, "per la prima volta un camion nelle giornate del 7 e 8 dicembre in piazza Europa. Lì ha spiegato l'assessore all'ambiente Kristopher Casati - i cittadini potranno portarci i loro alberi di Natale. Quelli in buone condizioni troveranno nuova vita nei boschi del Parodi, gli altri saranno correttamente smaltiti".