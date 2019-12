Calcio; cda Sampdoria; Romei resta vice presidente

(ANSA) - GENOVA, 23 DIC - Nessuna rivoluzione in casa Sampdoria. Non ci sono state novità nel cda blucerchiato dopo l'assemblea degli azionisti che si è svolta oggi a Roma. Si pensava che potesse essere nominato un amministratore delegato invece sono state confermate tutte le figure che erano già presenti. L'avvocato Antonio Romei resta vicepresidente mentre Paolo Fiorentino continuerà a essere vicepresidente vicario.

Restano nel consiglio di amministrazione anche l'avvocato Gianluca Tognozzi, Adolfo Praga, Paolo Repetto e Giovanni Invernizzi.

Intanto, venerdì prossimo previsto incontro tra la dirigenza doriana e il tecnico Claudio Ranieri per pianificare le mosse di mercato per gennaio. (ANSA).