Sanità: Asl3 potenzia assistenza di base nelle feste

Per le festività di fine anno viene garantita su tutto il territorio della Asl3, l'apertura straordinaria di alcuni studi dei medici di medicina generale nei festivi (Natale, S.Stefano, Capodanno ed Epifania) e nei fine settimana (sabato e domenica) dal 25 dicembre fino al 6 gennaio. I pazienti, in caso di necessità, potranno recarsi in uno degli studi che hanno aderito all'iniziativa, anche se non si tratta del proprio medico curante. Il personale medico di turno potrà visitare e fare prescrizioni mediche. Il dettaglio degli studi che hanno aderito all'iniziativa è consultabile al link: http://www.asl3.liguria.it/studi-medici-aperti-nelle-festività-2 019-2020.html

L'iniziativa implementa l'offerta Asl3 finalizzata a garantire ai cittadini un'assistenza efficace e rapida per le esigenze sanitarie a bassa complessità senza doversi recare nei Pronto soccorso anche nei weekend e nei festivi. Sono già attivi l'ambulatorio medico del fine settimana a Recco, Fiumara e a Rivarolo (aperto il sabato, la domenica, nei festivi e prefestivi dalle 8 alle 20) e per le urgenze odontoiatriche, a Fiumara il sabato, la domenica e nei giorni festivi dalle ore 8 alle ore 12 (escluso il 1° gennaio 2020).