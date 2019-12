Frana su Aurelia: sindaci,A12 sia gratis

(ANSA) - GENOVA, 22 DIC - I sindaci di Rapallo e Chiavari, Carlo Bagnasco e Marco Di Capua, chiedono che il pedaggio autostradale sulla A12 tra le due città sia gratuito. La richiesta arriva dopo che una frana ha bloccato la statale Aurelia tra le due località. "In conseguenza alle importanti ripercussioni che andranno ad interessare la viabilità stradale nel tratto tra Rapallo e Chiavari abbiamo chiesto a Autostrade per l'Italia di rendere gratuito il pedaggio nel tratto autostradale Rapallo-Chiavari, in entrambe le direzioni, per il tempo necessario al ripristino della viabilità sull'Aurelia.

Questo, a fronte del disagio che dovranno affrontare cittadini e turisti".

L'idea è sostenuta anche dai parlamentari di Forza Italia Roberto Cassinelli e Roberto Bagnasco "Forza Italia chiede che l'autostrada tra Rapallo e Chiavari sia gratuita perlomeno durante il periodo natalizio. Un atto dovuto a una terra che negli ultimi mesi ha subito una escalation di danni per il maltempo".