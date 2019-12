Auto contro bici, muore ex ciclista quarantenne

Una donna di 40 anni, Monica Cora, è morta in un incidente stradale verificatosi a Rocchetta di Cairo, frazione di Cairo Montenotte (Savona). Secondo quanto appreso, la donna stava percorrendo in bicicletta la strada provinciale 29 quando, per cause ancora da chiarire, è avvenuto lo scontro con un'auto. L'impatto l'ha sbalzata a terra facendole picchiare la testa sull'asfalto. Immediato l'intervento sul posto di ambulanza e automedica ma fin da subito le condizioni della donna sono apparse gravissime: a quel punto è stato richiesto l'intervento dell'elisoccorso ma, all'arrivo dell'elicottero, la donna era già deceduta. Impiegata in un'azienda della zona, aveva un passato come ciclista per i team Elledisport e Team Marchisio. Anche oggi era in sella alla sua bicicletta quando è stata travolta da un automobilista che ha perso il controllo dell'auto.