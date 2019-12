Spaccia pillole per disfunzioni erettili

(ANSA) - GENOVA, 20 DIC - Gli agenti della polizia hanno arrestato uno spacciatore di medicinali per le disfunzioni erettili. L'uomo, 30 anni di origini dominicane, è stato fermato ieri per un controllo in via Cantone. Agli agenti ha mostrato il documento e anche due dosi di cocaina, forse per non fare scoprire il resto. I poliziotti lo hanno però perquisito e gli hanno trovato altre due dosi di stupefacente e numerose pasticche per il trattamento delle disfunzioni erettili. In casa, gli agenti hanno trovato altre quattro dosi di polvere bianca, due bilancini e 71 blister di pastiglie per la cura delle disfunzioni erettili.