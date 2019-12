Sfollati nell'imperiese per frane, esondano rii a Ponente

Quindici persone residenti nella zona a rischio di alluvione sono state fatte sfollare dalle loro abitazioni a Ceriana, nell'entroterra di Sanremo, dopo che è stata superata la soglia dei 150 millimetri di pioggia. Evacuate anche alcune aziende lungo il fiume Armea. Cadute alcune frane, la più importante delle quali vicino all'abitato di Ceriana.

L'ingresso in paese è bloccato in alcuni punti. In frazione Cenova, nell'imperiese, è tornato a scendere un fiume di fango dalla collina dove il 27 novembre scorso sono stati sgomberati undici residenti. Sei famiglie sono state sfollate nel comune di Badalucco in provincia di Imperia a causa di una frana che ha investito una strada comunale. L'intero comune è isolato ma l'intervento di ripristino della strada è in corso e la viabilità dovrebbe tornare alla normalità nelle prossime ore.

Nel savonese esondati piccoli rii, nessun danno grazie alle opere di prevenzione della Protezione civile. Preoccupa il Maremola, danni alle coltivazioni della piana.