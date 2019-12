Prolungato allerta su Levante Ligure

Arpal ha prolungato l'allerta sul Levante Ligure che resterà fino a domattina alle 8 e sarà arancione, mentre ora fino alle 24 è rossa. E' la prima volta da cinque anni che tutta la Liguria è in allerta rossa (nel Ponente e al centro scade alle 21). Al momento non si registrano criticità particolari nonostante la regione sia battuta da venti di burrasca e mareggiate che cresceranno nelle prosime ore. Si stanno alzando i livelli dei torrenti

L'autostrada A6 chiusa nel tratto dove è crollato parte del viadotto della Madonna del monte a Altare non riaprirà al termine dell'allerta rossa ma solo dopo i controlli di sicurezza. Lo ha reso noto il governatore Giovanni Toti. . "Finora per fortuna non ci sono situazioni di disagio da segnalare, nonostante sia stato l'autunno più piovoso degli ultimi cinquant'anni - ha detto Toti -. Siamo soddisfatti perché metà della perturbazione ha già attraversato la nostra Regione, ma l'attenzione resta alta".

Sono nove in totale i voli in arrivo a Genova dirottati su altre città a causa dell'allerta rossa. Tra i voli che non sono riusciti ad arrivare nel capoluogo ligure anche un Airbus della Lufthansa proveniente da Francoforte con a bordo numerosi croceristi. Il pilota ha sorvolato per circa per 40 minuti il porto genovese e ha poi provato l'atterraggio da Ponente virando verso Varazze ma alla fine ha dovuto desistere ed ha cambiato rotta dirigendo verso Malpensa. Altri voli sono stati fatti atterrare a Torino e a Pisa. Tre, invece, i voli in partenza diretti a Roma e a Amsterdam che sono stati cancellat

Domani Arpal prevede una tregua, ma è attesa una recrudescenza nella notte tra sabato e domenica.

Le prime ore di allerta rossa in Liguria non hanno portato particolari criticità. Le scuole sono rimaste chiuse in tutta la Regione, i porti di Genova, Savona e La Spezia sono fermi a causa dello sciopero per la sicurezza che scatta automaticamente tutte le volte che la protezione civile annuncia l'allerta meteo rossa. A Genova, dove è in funzione lo scolmatore del torrente Fereggiano, chiusi alcuni sottopassi, i parchi, cimiteri, i mercati all'aperto, i giardini, parte della metropolitana. Lavori fermi anche al cantiere del nuovo viadotto Polcevera.