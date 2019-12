Fincantieri ferma lavori per maltempo a Riva Trigoso

(ANSA) - RIVA TRIGOSO (GENOVA) 20 DIC - A causa dei venti da sud con punte di 100 km orari e dell'allerta meteo rossa che prevede onde di 4 metri, sono state sospese per precauzione le lavorazioni alla Fincantieri sulle navi in costruzione sullo scalo dello stabilimento di Riva Trigoso. Decine di lavoratori, per lo più dipendenti di ditte appaltatrici, sono usciti dallo stabilimento dopo il fermo delle gru per le raffiche di vento ed i marosi che lambiscono la piattaforma dove sono sistemate la Fremm "Emilio Bianchi" che sarà varata il 25 gennaio e un pattugliatore. Il Comune di Sestri Levante ha intanto deciso di chiudere al transito via Gramsci, a poche decine di metri dall'ingresso dello stabilimento.