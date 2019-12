Carige: Innocenzi, oggi la banca rinasce

"Oggi chiudiamo il rafforzamento patrimoniale, questa è la giornata della rinascita". Lo ha detto il commissario Fabio Innocenzi, a margine della presentazione di un progetto solidale che la banca porta avanti con l'ospedale pediatrico Gaslini di Genova. "L'operazione nata con l'assemblea del 20 settembre si chiude oggi e oggi rinasce una banca più forte", ha detto Innocenzi.

Il consiglio del Fitd ha approvato la lista dei candidati consiglieri per Carige dopo oltre 3 ore di seduta. Lo ha detto il presidente Salvatore Maccarone anticipando che sono in lista Francesco Guido, che sarà nominato amministratore dal nuovo Cda di Carige, e il presidente Vincenzo Calandra Buonaura. Al Fondo Interbancario spetta infatti la nomina di 8 dei 9 nomi che compongono la lista del nuovo consiglio da portare in assemblea prevedibilmente il prossimo 31 gennaio. Si tratta, secondo Maccarone di una "squadra di qualità"