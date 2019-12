Porti:studio a Genova per ridurre rumori

L'università di Genova partecipa a quattro progetti europei per ridurre i rumori portuali, con finanziamenti di oltre 800 mila euro. L'intero programma transfrontaliero Interreg Italia-Francia 2014-2020 ha visto un investimento di oltre 9 milioni di euro su più centri di ricerca e istituzioni. Oggetto di studio sono la modellazione e predizione dell'impatto acustico (progetto Report, dove Genova è capofila), la tratta dei grandi porti commerciali (Rumble), le misurazioni e la caratterizzazione del rumore portuale (MonAcumen) e la situazione dei piccoli porti turistici (Decibel). Altri due progetti, nei quali Genova non è coinvolta, riguardano il rumore del traffico generato dai porti (List Port) e le reazioni della popolazione esposta (triplo).

Il campo dei rumori portuali, ricorda l'università di Genova in una nota, non è ancora normato ma comporta grande disturbo alla popolazione esposta, arrivando a limitare lo sviluppo del territorio, comportando anche danni al turismo.