Piaggio Aero: firmato contratto da 50mln

(ANSA) - GENOVA, 18 DIC - Si è tenuto questa mattina un incontro al Mise su Piaggio Aero fra le organizzazioni sindacali Fim, Fiom, Uilm, il commissario della società Vincenzo Nicastro, alla presenza del generale Flavio Guercio del ministero della Difesa e di Giorgio Sorial per il Mise. "È stata comunicata la firma per un contratto del valore di 50 milioni per i motori degli elicotteri, mentre slitta a lunedì 23 dicembre la firma per i nove P180 nuovi e il primo dei 19 previsti per l'ammodernamento della flotta istituzionale del valore complessivo di 130 milioni di euro", spiega Alessandro Vella della Fim esprimendo "preoccupazione sull'allungamento dei tempi". E' in corso con le banche "una trattativa tale da permettere l'operatività della azienda per tutto il 2020", segnala Vella. Entro fine gennaio verrà pubblicato il bando di gara e prosegue "la trattativa di definizione dei contratti per il supporto basi logistiche e i restanti 18 retrofit (P180)" e "il programma P1HH è in attesa dei requisiti tecnici chiesti dalla Difesa".