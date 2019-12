Cambiamo!: Toti, a febbraio convention a Genova

(ANSA) - ROMA, 18 DIC - Cambiamo! il movimento politico che fa capo al governatore ligure Giovanni Toti sbarca on line. Da oggi infatti è attivo il sito Cambiamo.eu, un portale attraverso cui ci si potrà iscrivere (la quota di adesione è di 10 euro), sostenere il partito con la possibilità di creare circoli sul territorio. A presentare il sito, nel corso di una conferenza stampa, lo stesso Toti con i parlamentari di Cambiamo! tra cui Paolo Romani. "Dopo la fine della tornata amministrativa di gennaio - spiega Toti - quindi probabilmente a febbraio faremo una convention nazionale a Genova". Toti e i parlamentari sono netti: il movimento non farà da stampella al governo "siamo nel centrodestra, non sosterremo nessun governo con grillini, Renzi o Zingaretti". Porte aperte ai nuovi ingressi e dialogo con tutti a partire dalla nuova associazione di Mara Carfagna a cui Toti fa gli auguri anche se ammette: "Non ho ancora capito quale sia la direzione" del suo progetto.