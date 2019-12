Start-up Iit finanziata da Mito Technology

(ANSA) - GENOVA, 17 DIC - 'Progress Tech Transfer, il fondo di investimento lanciato da Mito Technology e dedicato alla valorizzazione delle tecnologie nel campo della sostenibilità, ha annunciato l'ingresso nel capitale della start up di Iit HiQ-Nano che produce nanoparticelle di vari materiali attraverso sintesi innovative a basso impatto ambientale che possono essere impiegate in molti settori industriali. L'investimento sarà principalmente dedicato alla validazione tecnica e allo sviluppo commerciale dell'intero progetto e permetterà alla giovane azienda di concludere la ricerca di una sede in Valpolcevera, in prossimità dei laboratori centrali Iit. HiQ-Nano, nata grazie alle tecnologie sviluppate in Iit per realizzare idee innovative con approcci fuori dagli schemi nel campo della diagnostica mediante test domestici e misurazioni colorimetriche, ha suscitato l'interesse di un investitore come Mito Technology grazie alla sua esperienza scientifica nella nanofabbricazione, nella nanobiotecnologia e nella scienza dei materiali. Le competenze tecniche acquisite dall'azienda sono in grado di soddisfare le crescenti esigenze di nanomateriali provenienti dalla ricerca accademica e dalle applicazioni orientate all'industria, settore di interesse per il fondo di investimento Progess Tech Transfer.

La start up è stata selezionata tra 1400 giovani aziende per iniziare con altre 9 start-up un percorso di sviluppo d'impresa presso il Qatar SportsTech, un incubatore gestito da Startupbootcamp, la più grande rete di acceleratori di start-up mondiale. In questo modo HiQ-Nano entrerà contatto con grandi player e investitori nel campo delle tecnologie sportive, essendo il Qatar la prossima sede dei mondiali di calcio nel 2022. Il settore sportivo rappresenta uno dei mercati di riferimento per iBlue, il prodotto sul quale il team di HiQ-Nano si è concentrato negli ultimi anni. iBlue, un kit diagnostico fai-da-te che permette a chiunque di misurare il livello di antiossidanti del proprio corpo, è dedicato in particolar modo agli sportivi. "Siamo orgogliosi che un fondo come Progress Tech Transfer, nato nell'ambito della piattaforma ITAtech, abbia riconosciuto le potenzialità di una start-up come HiQ-Nano" ha detto Matteo Bonfanti direttore del Technology Transfer dell'IiT. "Abbiamo scelto di investire in questo progetto - ha detto Francesco De Michelis, ad di Mito Technology - perché HiQ-Nano sviluppa soluzioni che, derivando dalla ricerca pubblica, sposano in pieno la nostra mission: colmare un vuoto nel mercato del capitale di rischio, supportando progetti con forte connotazione tecnologica che ambiscono a offrire risposte in tema di sostenibilità ambientale. Mettiamo a disposizione di HiQ-Nano risorse finanziarie ma anche, e per certi aspetti soprattutto, relazioni e conoscenze necessarie a tramutare i risultati della ricerca scientifica e tecnologica in un business di successo".