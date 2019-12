Maltempo: crolla provinciale Brugneto

(ANSA) - GENOVA, 17 DIC - E' crollata la strada provinciale 15 del Brugneto nel Comune di Propata nei pressi del bivio per Caprile. La strada era già stata chiusa da due settimane dopo che i tecnici della Città metropolitana avevano notato che il maltempo dell'ultimo periodo aveva danneggiato il muro che sostiene la strada e che fa da argine al torrente. Questa mattina proprio quel punto ha ceduto. I tecnici della Città metropolitana avevano già avviato la progettazione dell'intervento. "Non sarà una cosa di pochi giorni il ripristino della viabilità. Lavoriamo per fare in modo che tra gennaio e febbraio si possa tornare alla normalità", dice Franco Senarega, consigliere metropolitano con delega alla Viabilità". La chiusura della SP15 non implica l'isolamento di centri abitati in quanto congiunge due punti della viabilità principale e pertanto ogni zona abitata rimane accessibile, sottolinea l'ufficio comunicazione della Città Metropolitana di Genova.