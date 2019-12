Marchio 'Campionato pesto' a Camera Commercio

L'associazione culturale dei Palatifini, creatrice del campionato mondiale del pesto genovese al mortaio, ha ceduto alla Camera di Commercio di Genova il marchio della rassegna. "La rassegna - spiega Maurizio Caviglia, segretario generale della Camera di Commercio - è nata nel 2007 da un'idea di Roberto Panizza, che assieme a un gruppo di imprenditori a creato il marchio. Ora, dopo il successo avuto negli anni, l'associazione ha ceduto alla Camera di Commercio il marchio, e noi ci impegneremo a tutelarlo e farlo crescere ancora di più. Non solo, assieme al Comune, alla Regione e alle associazioni di categoria porteremo avanti il lavoro per il riconoscimento Unesco". L'ideatore dell'evento Panizza sottolinea come "la cessione del marchio consentirà di tenere alto il livello della promozione dell'eccellenza enogastronomica ligure". In questi giorni, si sono aperte anche le pre-iscrizioni per poter partecipare alla prossima edizione, l'ottava, che si terrà il 28 marzo a palazzo Ducale a Genova.