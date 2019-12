Calcio: Sampdoria; Ranieri, cuore e lucidità con Juve

"Dobbiamo giocare con cuore e lucidità": è questa la ricetta anti Juve di Claudio Ranieri. Il tecnico della Sampdoria in vista dell'anticipo di domani al Ferraris è consapevole delle difficoltà ma punta sull'entusiasmo della squadra reduce dalla vittoria nel derby: "Giochiamo con una squadra super tecnica, formata da grandi campioni. Certo - ha detto -, avere qualche giorno in più ci sarebbe servito. Ma faremo di necessità virtù". Per quanto riguarda scelte di formazione, Ranieri ha detto di star valutando più soluzioni "perché con la Juventus dovremo correre tanto e non fermarci mai. Quindi valuto anche rotazioni come quelle viste nel derby".

Ranieri domani mattina farà fare il test decisivo all'acciaccato Ekdal. (ANSA).