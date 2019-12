Qualità vita: crescono Genova e Spezia

Genova e La Spezia migliorano, Savona e La Spezia perdono posizioni nella classifica delle città in cui si vive meglio, il rapporto sulla Qualità della vita del Sole 24 Ore. Genova con 504,51 punti si classifica al 45/o posto su 107 province italiane, scalando 11 posizioni rispetto all'anno scorso e La Spezia si attesta al 49/o salendo di 12, mentre Savona, al 72/o, scende di 21 e Imperia, nonostante vinca l'indice per il miglior clima, scivola all'89/o calando di 20 posti. Facendo la media il punteggio della Liguria è 64, cioè le province liguri occupano mediamente la 64/a posizione.

Nei sei gruppi di indicatori, Genova ha performance molto diverse. Entra nella top ten per Affari e lavoro, conquistando il 10/0 posto, e mostra una buona classifica (11/a) in Ambiente e Servizi, nonostante sia 91/a per la raccolta differenziata e 78/a per emigrazione ospedaliera; in Cultura e Tempo libero (13/a) grazie all'indice di sportività elevato, alla densità dell'offerta culturale con 372 spettacoli ogni 10 chilometri quadrati e al gran numero di ristoranti e bar 873,9 ogni centomila abitanti. E' invece al posto 105, nella macrocategoria Demografia e società, penalizzata dall'indice di vecchiaia, e dalla mortalità per tumore (106/o posto con 20,1 abitanti ogni mille abitanti in 5 anni). In coda anche per Giustizia e sicurezza, Genova si attesta al 95/o posto: pesano fra l'altro i reati legati agli stupefacenti e le violenze sessuali.(ANSA).